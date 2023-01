Due mesi dopo il nuovo asfalto, strade squarciate a Olbia per la fibra

Le strade a Olbia dopo i lavori.

Dopo nemmeno due mesi dalla riqualificazione delle strade, in cui è stato rifatto l’asfalto, alcune strade di Olbia vengono nuovamente “riaperte” per permettere la posa della fibra. A denunciarlo i residenti di via Lupacciolu, dopo aver visto oggi gli operai di nuovo in campo per portare la rete internet veloce nelle case del quartiere.

Le lamentele dei residenti di via Lupacciolu.

“Non si può fare una programmazione dove si asfalta un’intera via – si lamenta chi abita sulla strada – e poi dopo nemmeno due mesi fare i tagli per la fibra. Sono soldi dei contribuenti buttati via, una situazione vergognosa per tutta la città. Anche in via Sangallo è successo lo stesso. Poi riparano la strada in modo approssimativo, così che passi in macchina e in bicicletta ti ammazzi direttamente per le buche che restano sulle strade”.

Via Lupacciolu, in particolare, era stata segnalata per la mancanza di segnaletica, illuminazione e marciapiede, nonostante la presenza di un asilo nido. “Questo può essere pericoloso per pedoni e biciclette”, si erano lamentati gli abitanti.

