Il piano Mancini rischia di perdere i finanziamenti: il caso arriva in Regione

La mozione sul piano Mancini di Olbia.

Presentata in Consiglio regionale una mozione, primi firmatari Giuseppe Meloni e Roberto Li Gioi ma sottoscritta dall’intera opposizione, nella quale si impegnano il presidente della Regione e gli assessori della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici a porre in essere con urgenza tutte le iniziative necessarie affinché possa giungersi al rilascio del parere positivo di compatibilità ambientale, in tempi compatibili con la necessità di rispettare i termini di impegnabilità, così da non incorrere nel previsto definanziamento delle ingenti risorse stanziate.

“Parrebbe che gli Uffici preposti al rilascio del parere di compatibilità ambientale abbiano mosso rilievi, peraltro basati su motivazioni pretestuose e minimamente sostanziali, che tuttavia potrebbero condurre alla bocciatura del progetto con la conseguente perdita del finanziamento di 151 milioni di euro già assegnato ed il rinvio sine die della messa in sicurezza della città di Olbia – spiega il consigliere Meloni – .Nella mozione si evidenzia che tutti gli Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni più importanti hanno espresso il loro assenso mentre proprio un Ufficio della stessa Amministrazione regionale, invece che collaborare alla risoluzione degli eventuali problemi, annuncia il rilascio del parere negativo. Si impegnano quindi il presidente della “egione e i suoi Assessori, a favorire la collaborazione tra gli uffici della stessa Amministrazione affinché possano superarsi i rilievi e l’intervento progettato e finanziato possa quanto prima essere appaltato e realizzato a salvaguardia della città di Olbia”.

(Visited 108 times, 108 visits today)