Dopo il giocatore positivo, nessun accertamento sulla squadra dell’Ilvamaddalena

Il comunicato della società.

Trascorse due settimane dall’inizio dell’isolamento dei tesserati della ASD Ilvamaddalena 1903 e una settimana dall’esito positivo del tampone al quale è stato sottoposto un giocatore, la società lamenta che ad oggi nessuna misura di accertamento o contenimento è stata disposta dalle Autorità sanitarie per gli altri componenti della squadra.



“Ciò ci procura seria preoccupazione per la incresciosa situazione venutasi a creare – scrive l’Ilvamaddalena in considerazione dei tempi di intervento non chiari e intempestivi e della totale mancanza di comunicazioni e disposizioni da parte dei responsabili del Servizio sanitario regionale”. Tutti i componenti della rosa della prima squadra della Società hanno sospeso precauzionalmente l’attività da 15 giorni, non hanno più contatti diretti tra loro e che sono in attesa da oltre una settimana di essere a loro sottoposti ad una verifica medica”.

Non siamo più nelle condizioni di chiedere ai nostri tesserati di proseguire nel coscienzioso sforzo, disciplinatamente rispettato, di rimanere in isolamento volontario senza alcun obbligo – continua la società – essendo alcuni di loro padri di famiglia e lavoratori. Tanto meno possiamo assumere provvedimenti coercitivi e continuare a negare l’attività sportiva una volta trascorsi più di 15 giorni dall’ultimo contatto con il tesserato risultato positivo. La situazione rischia di assumere contorni grotteschi se si pensa che nella vicenda sono coinvolti, loro malgrado, genitori, coniugi e minorenni che dalla prossima settimana dovranno riprendere anche l’attività scolastica”.

(Visited 132 times, 132 visits today)