E’ morto il pino sul lungomare di Olbia.

Il pino morto sul lungomare di Olbia diventerà un’opera d’arte. L’albero che da anni risiede sul waterfront e che ha vissuto due opere di riqualificazione in via Redipuglia si era ammalato e nonostante i tentativi di recupero da parte del Comune non è stato possibile salvarlo.

L’albero però continuerà a rimanere sul lungomare. Lo dichiara il sindaco Settimo Nizzi, che ha spiegato come intenderà recuperarlo. “Cercheremo di far fare un’opera d’arte da un artista – dichiara – e di metterlo in sicurezza. Purtroppo aveva una malattia che colpisce i pini, avevamo provato a togliere alcune parti che si erano seccate ma non siamo riusciti a salvarlo”.