Chiuso il tratto di via Roma.

E’ ancora chiuso il tratto di strada sotto il cavalcavia che da via Roma porta verso il quartiere Poltu Cuadu a Olbia. Di conseguenza il traffico è ancora deviato verso la sopraelevata. Durante le piogge di questa mattina la circolazione verso via Roma era in tilt, con lunghe code e automobilisti imbottigliati nel traffico.

Il distacco di qualche piccola parte in cemento armato dal cornicione del ponte ha reso necessari dei lavori di ristrutturazione. E’ in corso una verifica di un gruppo di tecnici per scongiurare pericoli per la staticità dell’intera struttura. Ma oggi. data la pioggia, i lavori sono fermi. Il tratto di strada dovrebbe riaprire a metà della prossima settimana.

