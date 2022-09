A Olbia arriva una pista di motocross: “Ospiterà anche eventi mondiali”

La nuova pista di motocross a Olbia.

Arrivano ad Olbia nuovi investimenti per lo sport. In città sarà presto realizzata una pista di motocross, con i fondi di 210mila euro, che derivano da trasferimenti Ras. Alcuni dettagli sul nuovo impianto sportivo sono stati illustrati dal consigliere di maggioranza Libero Sanciu durante l’ultimo consiglio comunale di Olbia.

“Questa variazione di bilancio è un altro importante tassello che darà vita alla progettazione e alla realizzazione pista di motocross, permettendo ai giovani di coltivare la passione per questo sport – dice il consigliere -. Sono sicuro che questa pista diventerà un’importante attrattiva, punto di riferimento per ospirare sia eventi nazionali che internazionali, permettendoci così di portare avanti l’attività di sviluppo e promozione del nostro territorio con importanti ricadute economiche anche sociali. Reputo che questi temi non sono di maggioranza e opposizione ma sono il bene della città e questo dimostra che nella commissione bilancio questa variazione è stata approvata all’unanimità da tutti i membri“.