Piste ciclabili e zone verdi a Olbia, Nizzi: “Siamo pionieri d’Italia”

I progetti per Olbia.

I progetti che trasformeranno Olbia in una città a misura di uomo, con aree pedonali, piste ciclabili e parchi stanno andando avanti. Lo ha fatto sapere il sindaco Settimo Nizzi, che la settimana scorsa aveva partecipato al webinar “Italia in bicicletta: dal piano all’azione”.

Là il primo cittadino ha presentato i progetti per il futuro di Olbia. “Siamo stati chiamati a raccontare le iniziative che stiamo portando avanti ad Olbia in tema di mobilità sostenibile e questo ci onora – dichiara Nizzi -, perché siamo percepiti quasi come pionieri in Italia rispetto ad alcune scelte. Limite dei 30 chilometri orari, zone a traffico limitato, piste ciclabili, ma anche sempre più spazi verdi e vivibili in area urbana, zone fitness e parchi giochi. Scelte importanti che spesso, inizialmente, richiedono coraggio, ma che in realtà pongono la persona al centro, permettendoci di vivere sempre meglio nel contesto urbano. Continueremo a portare avanti questi progetti, certi che la qualità della vita dei cittadini e dei numerosi visitatori che scelgono la nostra città come meta delle loro vacanze aumenterà ulteriormente”.