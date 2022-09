Migliaia di famiglie sarde in difficoltà.

Anche in Sardegna è boom di cartelle esattoriali in arrivo e in Italia sono 13 milioni di avvisi di pagamento che arriveranno alle famiglie italiane. Una mazzata, da parte del Fisco, che va a sommarsi ai rincari e alla crisi economica causata dalla pandemia.

L’allarme è stato lanciato da Federcontribuenti, che denuncia che dopo una tregua durante il periodo di lockdown, dove le misure erano state allentate per allietare la situazione economica dei contribuenti, arriverà una nuova mazzata fino all’inizio del 2023. L’associazione ha spiegato che dal periodo di sospensione a causa della pandemia e fino al 31 dicembre 2021, si sono accumulate 26milioni di cartelle, di cui 13 milioni sono già state inviate.

Pronto un decreto dal neo governo.

Il primo decreto del Governo di Giorgia Meloni sarà una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali. Il primo passo sarà quello di reperire i fondi per attuarlo, mentre è certo quanto ammonterà quello contro il caro bollette: dove sono previsti 20 miliardi.

La nuova maggioranza di centrodestra si è già messa al lavoro per realizzare il decreto, che prevede una operazione di “Saldo e stralcio” per le persone che si trovano in difficoltà economica. Per queste categorie è previsto il versamento del 20% del debito e la cancellazione del restante 80% per quelle fino a 3.000/3500 euro. Oppure con un pagamento dell’intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi per quelle che hanno un importo superiore. E’ previsto invece l’azzeramento per quelle sotto i mille euro.

Il fine è quello di ridurre la pressione economica sui contribuenti, che in questo momento sono oberati dalle richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Avvisi anche di vecchia data, che rallentano enormemente anche il lavoro dell’ente.