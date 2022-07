Il degrado a Pittulongu.

A Pittulongu, in via dei Monsoni, un cartello dello stop è coperto dalla vegetazione e “gioca a nascondino”, come segnalano ironicamente i residenti. Una situazione molto pericolosa per gli automobilisti, come spiegano gli abitanti.

Sono sempre più presenti le segnalazioni dei residenti di Pittulongu, che si lamentano delle condizioni di degrado della frazione, soprattutto nel periodo estivo. In particolare, riguardano la presenza di rifiuti e la vegetazione che cresce ai lati della strada.

Le polemiche sono vive, soprattutto dopo che nella seconda frazione dalla parte opposta della città, molto frequentata dai turisti, Murta Maria sono stati stanziati dei fondi per la sua riqualificazione. Lo stanziamento comunale, che era stato letto nello scorso consiglio comunale dal delegato di frazione Nino Sanciu, è piaciuto tantissimo agli abitanti di Pittulongu, che aspettano la rinascita del loro quartiere.