Accessibilità per tutti sempre più necessaria.

Anche in Sardegna, specie in Gallura e in Ogliastra le spiagge vengono attrezzate per l’accesso delle persone disabili. Talvolta è la natura che dispone le spiagge in luoghi felici e particolarmente accessibili, altre volte sono la amministrazioni comunali, associazionio i privati gestori degli stabilimenti a impegnarsi per rendere accessibili a tutti i litorali.

L’inclusione è un fattore sempre più importante, anche nei contesti più leggeri come quello vacanziero, è dunque importante per enti pubblici e privati offrire servizi specifici per le persone disabili. Tra questo, l’accesso al mare è uno di quelli più sentiti e richiesti, sia per persone in carrozzina che per persone non vedenti o con mobilità ridotta.

Il sito specializzato disabilinews.com ha raccolto tutte le spiagge adatte alle persone disabili in Sardegna e che offrono un accesso al mare facilitato. Gran parte si trovano nel sud dell’isola, per via della conformazione naturale più pianeggiante, ma anche le coste talvolta accidentate e scoscese dell’Ogliastra e della Gallura offrono zone di facile accesso per tutti.

Le spiagge pe persone disabili tra Nuoro e Gallura.

Le spiagge considerate accessibili per i disabili nella provincia di Nuoro sono: Cala Goloritze, Cala Luna, Cala Sisine e Santa Maria Navarrese tra Dorgali e Baunei, la spiaggia di Berchida a Siniscola e la Caletta di Capo Comino.

Anche in Gallura sono diverse le spiagge per le persone disabili e che offrono un accesso facilato: le spiagge di Santa Teresa Gallura, da Rena Bianca a Capo Testa e la Coluccia presentano discese al mare che permettono il passaggio delle carrozzine, Cala li Cossi e l’Isola Rossa nel comune di Trinità d’Agultu, mentre sul litorale di Arzachena, in piena Costa Smeralda, le spiagge più consigliate per un facile accesso sono L’ulticeddu, Petra Ruja e Razza di Juncu, quest’ultima fornita anche di servizi per i cani. Oltre a queste, anche la spiaggia di Vignola, frazione di Aglientu è facilmente accessibile, grazie alle vie che conducono direttamente sulla spiaggia. Anche Li Junchi di Badesi offre la possibilità di parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia per un accesso immediato.