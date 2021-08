Ladri in azione a Pittulongu a Olbia.

Paura a Pittulongu da tempo assediata da personaggi sospetti che si aggirano tra le vie. Le segnalazioni di movimenti per nulla tranquillizzanti nelle strade, tra l’una e le tre di notte, sono sempre più numerose da parte dei residenti nella frazione di Olbia.

L’altra notte le telecamere di un abitante hanno registrato un’auto muoversi tra alcune villette, riprendendo gli esterni con un cellulare, e l’episodio è stato ricollegato da qualcuno a ciò che è accaduto a luglio, quando alcuni ladri hanno tentato di entrare in alcune abitazioni.

Un colpo è andato a segno, invece, sabato scorso, quando dei malviventi sono entrati in una casa di via Mar Ligure durante la notte, mentre la proprietaria era assente, portando via soldi e orologi. La donna ha scoperto tutto tornata a casa la mattina dopo e ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

