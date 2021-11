Il nuovo centro commerciale a Olbia.

Lo scheletro del primo capannone è già visibile. In via Mosca a Olbia sta nascendo un nuovo centro commerciale, sul modello del polo di via degli Astronauti e ospiterà nuove attività commerciali di grandi marchi.

I lavori in via Mosca.

Un supermercato del settore food, negozi di abbigliamento e anche un fast food di un noto brand, che si collocano accanto all’area che ospiterà il secondo polmone verde della città, dopo il parco Fausto Noce e tante nuove villette a schiera. Nel nuovo polo commerciale della Basa, ci sarà anche McDonald’s, che inaugurerà un nuovo drive, come quello di via Indonesia.

Si tratterà, quindi, del terzo ristorante a Olbia della grande catena americana del fast food. Una nuova vita per una zona fino a poco tempo fa periferica, rinata grazie ad un piano di lottizzazione dell’area, che darà alla città anche nuove residenze, servizi e un impianto sportivo.