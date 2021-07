Il nuovo ponte a Olbia.

Il vecchio ponte di via Galvani non ci sarà più. E’ un tappo sul rio San Nicola e, per questo, sarà abbattuto e sostituito da un nuovo collegamento che passerà da via Galvani, all’incrocio di via Fidia.

“E’ un po’ lunga la storia perché dal 2013 a oggi sono passati 8 anni – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -, però ci siamo riusciti, ottenendo autorizzazioni, le valutazioni da parte di tutti gli enti. Abbiamo modificato la viabilità perché non si poteva fare un’opera così importante senza modificarla”.

Per il ponte saranno investiti 1 milione e 600 mila euro, compresa la demolizione del vecchio e congiungerà il parco Fausto Noce con quello della forestale. “Penso che sia un intervento molto importante – ha commentato il primo cittadino -, come tempistiche ci vorranno 8 mesi e la speranza è che la ditta che ha vinto l’appalto lo faccia in questi tempi”.

Cambierà anche il volto estetico del quartiere, con la realizzazione di nuovi marciapiedi, una pista ciclabile, una rotatoria e in via Fidia sorgerà una piazzetta. Via Talete, dove c’è l’asilo, sarà riqualificata con una piazzetta, alberi e uno spazio sicuro per i bambini. Nello stesso quartiere sarà realizzato anche il nuovo plesso scolastico di via Veronese. Un’opera dal costo di 6 milioni, che comprenderà una scuola primaria e secondaria.

