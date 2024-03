Il porto vecchio di Olbia si riempie di meduse

Le meduse nel porto vecchio di Olbia.

Nel porto vecchio di Olbia, si assiste nuovamente al fenomeno dell’invasione delle meduse. Negli ultimi tempi, numerosi passanti hanno documentato la presenza di diverse decine di questi organismi marini nelle acque portuali. Questo evento, ricorrente soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi, desta l’interesse dei residenti e dei visitatori, ma allo stesso tempo suscita preoccupazione per gli amanti del mare e dei bagni nelle spiagge circostanti.

La causa di questa proliferazione di meduse è da attribuire, con alta probabilità, al fenomeno della “tropicalizzazione” del Mediterraneo. Il riscaldamento delle acque, risultante dai cambiamenti climatici in corso, sembra favorire la presenza di queste creature nella nostra zona costiera. Sebbene osservare e fotografare le meduse possa essere affascinante per alcuni, durante la stagione estiva rappresentano uno dei timori principali per i bagnanti, poiché possono causare fastidiose punture e reazioni cutanee.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui