Un altro scherzo di Tango crea scompiglio a Olbia.

Un altro scherzo del noto sindaco “dei poveri” Antonio Tango rivela ancora un’altra faccia di Olbia, quella fatta di creduloni. L’olbiese, noto sia per il suo impegno per i più deboli, ma ormai anche per le sue burle sul web ne ha combinata un’altra delle sue.

Sulla sua pagina ha pubblicato uno scherzo in cui annunciava la presentazione del libro di Rosa Bazzi, la donna che con il marito Olindo Romano uccise una famiglia di inquilini nel lontano 2006. La presentazione del libro si sarebbe dovuta tenere nella biblioteca di Olbia e avrebbe trattato la gestione delle controversie condominiali. Un palese scherzo dal quale sarebbe stato impossibile cascarci, ma purtroppo è successo il contrario.

“Purtroppo la gente ci è cascata e hanno cominciato a chiamare per vedere Rosa Bazzi“, racconta il noto Tango. “Devo chiedere nuovamente scusa all’assessore Sabrina Serra (che lo avrebbe contattato, racconta Antonio, ndr.) e al personale della Biblioteca”. Così è stato costretto a scusarsi sui social, dove ha promesso che non scherzerà più.

