“Sul lungomare di Olbia una pista per elicotteri”: c’è chi crede allo scherzo

Lo scherzo sul lungomare a Olbia.

Nel nuovo lungomare di Olbia potranno atterrare piccoli aerei da turismo, ma anche elicotteri. Una bella innovazione per i pedoni, che oltre la bici potranno usare i mezzi d’aria. L’ennesimo scherzo di Antonio Tango ha fatto abboccare il solito credulone, che si è chiesto come mai l’autore possa considerarla un’opera buona.

“Come è possibile che una persona come lei sostenga Nizzi – si legge nel messaggio inviato a Tango -. A Santa Mariedda siamo anni che chiediamo le infrastrutture e lei esalta il suo sindaco perché ha comprato un elicottero”.

Il burlone, che non si lascia sfuggire l’occasione di far credere agli utenti che lavora sia veritiera, ha replicato: “Cara signora, l’elicottero è per tutti. Hanno calcolato il costo delle infrastrutture ed è convenuto comprare l’elicottero. Da voi che c’è tanta campagna sarà più facile scendere. Vedrà cambierà idea”.

