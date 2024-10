Casa Silvia richiama tutte le donne per la prevenzione al seno. La visita gratuita è prevista lunedì 14 ottobre dalle ore 16 presso la sede in via Bazzoni Sircana. Per prenotare basta telefonare dalle 8.30 alle 13 al numero 0789 57769. I volontari saranno disponibili per qualsiasi informazione.

Casa Silvia si occupa, da 27 anni, di dare assistenza agli ammalati di tumore, supporto ai loro familiari in tutto il territorio gallurese e prevenzione. L’attuale presidente dell’associazione Lorettu Mariangela, attiva quotidianamente come volontaria da 24 anni, è affiancata da un efficiente direttivo e da tanti soci che lavorano assiduamente per il bene comune dell’associazione.

