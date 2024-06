Problemi con l’acqua nel centro di Olbia, intervento di Abbanoa

L’intervento di Abbanoa nel centro di Olbia.

Mercoledì 12 giugno, a Olbia, l’impresa esecutrice dei lavori di “Riqualificazione della rete idrica del Comune di Olbia – Lotto B” procederà all’esecuzione dei collegamenti delle nuove condotte in Viale Aldo Moro, all’incrocio con via De Sica, lungo la rete di distribuzione esistente.

Per eseguire l’intervento, sarà necessario chiudere il flusso idrico sulla linea che serve le utenze dalle ore 8 alle ore 12. Ciò comporterà disservizi nell’approvvigionamento idrico per le abitazioni situate in via De Sica, viale Aldo Moro, e nelle loro parallele e traverse, così come in via Galvani, via Veronese, e via Sangallo, tutte dalle ore 8 alle ore 12.

Il personale di Abbanoa sarà sul campo per effettuare manovre di regolazione dei flussi dai serbatoi, ottimizzando al meglio le riserve idriche accumulate. Si prevede il ripristino della regolare erogazione a partire dalle ore 13, salvo imprevisti. I cittadini sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per affrontare la temporanea interruzione del servizio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui