Luras e Sant’Antonio protagonisti nel rally mondiale in Gallura

I test di rally a Luras e Sant’Antonio di Gallura.

Sulle strade sterrate di Luras e Sant’Antonio di Gallura, molto apprezzate dai team per le caratteristiche tecniche e le affinità con le prove speciali del mondiale, si sono svolti i Test Rts Sardegna, iscritti nel calendario sportivo nazionale AciSport e organizzati dalla Rally Test Service di Lorenza Bellini, articolati in due sessioni: una ante gara, prima del Rally Italia Sardegna, e una post gara, di sviluppo della Ford Fiesta ufficiale del team M-Sport Poland.

La titolare della Rts, Lorenza Bellini, dichiara: “Le prove hanno portato a rivivere la stessa atmosfera di un tempo in questa zona della Sardegna che è stata sede di molte sessioni di test; in questi giorni si è lavorato con lo stesso spirito, la stessa passione e anche lo stesso team di persone di allora e questo è stato molto bello ed emozionante. Ringrazio tutti per la collaborazione, in primis i sindaci, gli assessori e i Dirigenti dei vari Comuni ed Enti, Provincia e Forestas. Le attività commerciali sono state coinvolte e c’è stato un indotto per l’economia locale. In questi giorni verrà effettuato il ripristino delle strade sterrate ed i lavori verranno eseguiti a regola d’arte e a nostre spese, in modo da lasciare un buon ricordo e dare un servizio ai cittadini che le utilizzano tutto l’anno, come facciamo in maniera puntuale in tutta Italia, dopo ogni sessione di test su terra”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui