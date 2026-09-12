Santa Maria, incendio sotto controllo: parte la bonifica

La bonifica dopo il terribile incendio a Santa Maria.

Sono in fase di conclusione le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio di vegetazione che ha interessato l’Isola di Santa Maria, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Per due giorni i vigili del fuoco hanno operato nell’area con le squadre a terra, affiancate dagli interventi dei Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, impegnati nei lanci d’acqua sulle zone interessate dalle fiamme. Durante la notte è stato mantenuto un presidio costante per controllare il perimetro dell’area colpita e completare la bonifica. L’attività ha avuto l’obiettivo di eliminare eventuali focolai residui e prevenire una possibile riattivazione dell’incendio.

L’incendio dei giorni scorsi.

Il 10 settembre un vasto incendio è divampato sull’Isola di Santa Maria, nell’Arcipelago di La Maddalena, interessando la macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dal territorio impervio e dall’assenza di collegamenti stradali. Sono intervenuti vigili del fuoco, Corpo Forestale, volontari e mezzi della Guardia Costiera, con il supporto di Canadair ed elicotteri. Il rogo ha provocato ingenti danni alla vegetazione e, secondo le prime stime, ha interessato diversi ettari. Il giorno successivo le fiamme si sono riattivate, alimentate dal vento, mentre erano già in corso le operazioni di bonifica.

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