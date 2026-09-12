Incendio a Palau, vigili del fuoco al lavoro per ore

L’incendio di una rivendita di bombole Gpl a Palau.

Paura nella notte a Palau, dove un incendio ha interessato una rivendita di bombole di Gpl in via Capo d’Orso. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 di venerdì 11 settembre e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. La squadra ha raggiunto la zona con due autopompe e ha avviato le operazioni di spegnimento, proseguite per diverse ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme.

Il rogo ha provocato ingenti danni alla struttura, mentre l’azione dei vigili del fuoco ha consentito di contenere l’incendio, evitando che potesse estendersi agli edifici presenti nelle vicinanze. Non risultano persone ferite. Restano ancora da chiarire le cause che hanno dato origine all’incendio, attualmente oggetto degli accertamenti. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nelle verifiche del caso.

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