Gli eventi nelle scuole di Olbia contro la violenza sulle donne.

Anche quest’anno l’associazione Prospettiva Donna Centro Antiviolenza di Olbia ha organizzato diverse iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo l’evento a Telti, questa mattina 24 novembre ci sarà l’incontro alle ore 08:30 al Liceo Artistico e Musicale De Andrè e alle 10 presso la scuola media “A. Diaz”

L’altro evento si terrà il 30 novembre alle ore 15 con l’appuntamento presso l’IPSAR Costa Smeralda sede di Budoni. Protagoniste della giornata saranno le voci degli studenti e delle studentesse che, a partire da diverse forme d’arte e attraverso letture, musica e immagini, si faranno portavoce della salvaguardia dei diritti fondamentali e garanti delle pari opportunità, per dire a gran voce no alla violenza sulle donne.

Gli incontri sono da considerarsi un proseguo di un importante progetto di formazione, rivolto agli/alle

insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti nel territorio, sulle tematiche inerenti la parità di genere, gli stereotipi e il fenomeno della violenza sulle donne. Le iniziative sopra elencate, coordinate da Patrizia Desole, Responsabile CAV Prospettiva Donna, da Carla Concas, psicologa e psicoterapeuta CAV Prospettiva Donna e da Diana Bandinu, avvocata CAV Prospettiva

Donna, saranno interamente dedicate ai temi dei diritti umani, delle discriminazioni e della violenza contro le donne, puntando in particolare l’attenzione sul ruolo degli stereotipi nell’educazione di genere, sulla violenza di genere attraverso gli strumenti digitali e sulle conquiste legislative delle donne.

“È fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione per contrastare la violenza sulle donne affinché, chiunque, sia in grado di riconoscerla e distinguerla in tutte le sue declinazioni al fine di scongiurare l’escalation della violenza e i femminicidi. Si avverte con estrema urgenza la necessità di intervenire con più incisività attraverso azioni strutturali e reti efficaci per sostenere l’azione dei centri antiviolenza, impegnati non solo nel lavoro a sostegno delle sopravvissute, ma anche nell’azione preventiva e strutturata di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole: si deve agire su più fronti e la scuola deve svolgere un ruolo fondamentale nelle attività di informazione necessarie per attuare un cambiamento radicale da attuare sul piano culturale e simbolico.” – spiega Patrizia Desole.

L’associazione Prospettiva Donna ringrazia tutti coloro che in questa settimana hanno organizzato iniziative e hanno voluto dare valore all’azione di Prospettiva Donna anche con sostegno di fundraising. In particolare, quella intrapresa da Conad, ormai al nostro fianco da diversi anni, che sta attuando una

campagna di sensibilizzazione attraverso la raccolta “Aggiungi 1 euro alla tua spesa” in tutti i punti vendita di Olbia, il cui ricavato verrà donato all’Associazione Prospettiva Donna e come quello dell’Associazione Kinarmonia di Olbia, attraverso il progetto “Donne che aiutano le donne”, consistente nella vendita di borse realizzate da donne carcerate “Made in carcere” contribuirà con il ricavato a sostenere le vittime di violenza dell’associazione Prospettiva Donna.

Il 25 novembre, la Presidente dell’Associazione Prospettiva Donna, consegnerà alla comunità, alle istituzioni e ai media un messaggio in bottiglia donato dalle donne sopravvissute alla violenza che il centro antiviolenza di Olbia ha sostenuto. “La violenza maschile sulle donne non ci da tregua, tutti i giorni siamo impegnate sul campo affianco alle sopravvissute ma, poiché crediamo molto nella necessità di un cambiamento radicale, al contempo, diamo particolare attenzione alle iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e formazione, partendo dai più giovani.”

