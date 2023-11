Gli eventi contro la violenza sulle donne in Gallura.

Anche la Gallura si prepara a celebrare la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. Diversi comuni del territorio hanno organizzato degli eventi per dire basta contro i crimini di odio contro il genere femminile.

Anche se in nessun comune della Gallura non sono state al momento organizzate iniziative di vicinanza a Giulia Cecchettin, la 22enne sequestrata e uccisa dall’ex fidanzato lo scorso 11 novembre, come di consueto sono tanti gli eventi organizzati localmente. Uno dei paesi più attivi è Loiri Porto San Paolo, che nei primi anni Duemila fu teatro di un terribile femminicidio, Isabelle Vambelle, alla

quale è stata dedicata una piazza. Anche quest’anno ci saranno degli eventi, dove saranno coinvolti i ragazzi delle scuole.

Anche a Olbia si terranno diversi eventi contro la violenza sulle donne, anche alla vigilia della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Parteciperanno anche le scuole, come l’Amsicora di via Emilia, dove si terrà un incontro alle 9 sul tema, promosso dalla 3°S. Nella scuola si terrà una performance teatrale dal titolo “Basta!” che evoca l’escalation di violenza emotiva e fisica a cui sono sottoposte molte donne e che si concludono nel più tragico dei modi.

L’evento propone, inoltre, riflessioni sul fenomeno da diversi punti di vista, e ci saranno numerosi referenti della stampa, polizia, esperti in diritto della famiglia e associazioni. All’evento saranno coinvolte anche altre scuole.

A Olbia venerdì 24 novembre alle ore 11, negli spazi esterni del Centro di Salute Mentale della Asl Gallura in via Baronia 12, sarà intitolata una panchina alla memoria della psichiatra Barbara Capovani e di tutte le donne vittime di violenza. La panchina è stata ristrutturata dagli utenti del gruppo Recovery Team del Centro Diurno nell’ambito di un progetto riabilitativo. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni. In città in questi giorni sono stati organizzati anche altri eventi contro la violenze sulle donne.

Anche Arzachena parteciperà alla Giornata e ha aderito al progetto #panchinerosse, dove sabato 25 novembre, alle 11, al parco XVIII Novembre, si dipingerà di rosso una panchina come simbolo di una comunità che si schiera contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere.“Dipingeremo una delle panchine centrali su cui sarà apposta la targa di #panchinerosse. Per dire no alla violenza di genere gli edifici comunali saranno illuminati di rosso per 3 giorni. Nel paese sono state organizzate altre iniziative.

A Telti, oggi 23 novembre, presso il salone parrocchiale, si è tenuto un incontro con i ragazzi delle scuole medie e tre professioniste del Centro Antiviolenza “Prospettiva Donna”. Gli studenti hanno partecipato con domande e con la lettura di alcune riflessioni sul tema. Durante l’evento è stata presentate un’installazione artistica textile art dove, impigliati in una rete, sono stati realizzati un fiore per ogni donna uccisa dall’inizio dell’anno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui