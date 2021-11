La sentenza sul processo al night di Olbia.

Nessun favoreggiamento della prostituzione nel night club. Dopo tredici anni arriva l’assoluzione per i gestori di un noto locale di Olbia, dopo la denuncia di un cliente.

All’epoca dei fatti, un 37 enne aveva raccontato di aver speso tutto il suo stipendio nel privé, di cui parte di esso in un rapporto sessuale con una entreneuse. La difesa è riuscita a dimostrare che il fatto non sussiste e che l’avventore aveva speso i suoi soldi in consumazioni alcoliche.

Si è dimostrato, infatti, che non esisteva alcuna attività di meretricio all’interno dei privé ad uso delle lavoratrici e che le somme erano state formalmente pagate al bar. Il giudice Caterina Interlandi ha assolto gli imputati, rispettivamente segretaria, presidente e buttafuori, sposando la linea difensiva.