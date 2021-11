L’origine di Calangianus.

Oggi Calangianus è un borgo particolare e affascinante nel suo insieme, ma ciò che rende più interessante la sua storia è che il paese anticamente non si trovava dove è ora.

La storia vuole che la cittadina in origine si trovasse vicino alla foce del fiume Liscia, nei pressi del territorio di Bassacutena, ovvero a più di 50 chilometri dall’attuale collocazione. E’ curioso quindi scoprire che Calangianus una volta si trovava poco distante dal mare e che questa particolare posizione non giovava molto al paese in origine.

La nuova Calangianus, ai piedi del Monte Limbara, si costituì infatti in seguito a frequenti malattie epidemiche dovute all’umidità e per sfuggire all’invasione dei pirati e dei saraceni. Così i suoi abitanti, iniziarono ad allontanarsi dalla costa, le abitazioni furono abbandonate e ricostruite dove si trova oggi il comune.