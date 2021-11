La chiesa ortodossa di Olbia.

Nel cuore del quartiere di San Nicola sta nascendo una chiesa ortodossa. Si tratta della prima a Olbia, segno di una città sempre più multietnica.

Sarà quasi interamente in legno l’edificio che sta sorgendo in via Marie Curie, che ospiterà i fedeli cristiani ortodossi. I lavori stanno procedendo spediti ed è già visibile parte della chiesa, della quale manca soltanto il tetto e il campanile. La chiesa, stando alle immagini del rendering, sarà circondata da alberi e prato.

La richiesta di un luogo di culto era pervenuta dalla comunità rumena, circa 3mila abitanti, guidata dal parroco don Marian Gaina. La nuova chiesa sti sviluppa su un’area di 2800 ettari. Con questo nuovo edificio, Olbia si conferma multietnica capace di ospitare numerosi religioni diversi. Infatti, gli stranieri residenti sono il 10% della popolazione e in città, negli ultimi anni, sono nati altri luoghi di culto, come la Moschea di via Tavolara e il Tempio dei Testimoni di Geova in zona Sa Minda Noa.