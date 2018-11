L’AltroCinema: le date.

È tutto pronto per la nuova edizione della rassegna dei film di qualità l’AltroCinema, organizzata come ogni anno dall’associazione Argonauti. Appuntamento apprezzato e sempre molto atteso, la rassegna, che è un’appendice invernale dello storico Cinema di Tavolara, prenderà il via mercoledì 21 novembre e terminerà l’8 maggio. In tutto saranno proiettate 16 pellicole.

L’obiettivo della rassegna L’AltroCinema è quello di dare la possibilità a tutti di apprezzare i film d’autore a un costo contenuto. Il prezzo del biglietto è infatti di soli 4.50 euro, mentre l’abbonamento costa 72 euro. Le proiezioni si svolgeranno ogni mercoledì al Cineteatro Olbia.

Tre gli spettacoli: il primo alle 17, il secondo alle 19.30 e il terzo alle 22. In cabina di regia l’associazione Argonauti, la stessa che organizza il Cinema di Tavolara, con la collaborazione del Cineteatro Olbia e con il patrocinio del Comune.

Si comincerà mercoledì 21 novembre con “La terra dell’abbastanza” di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Il 28 novembre toccherà a “Renzo Piano: l’architetto della luce” di Carlos Saura, mentre il 5 dicembre sarà proiettato “La profezia dell’armadillo” di Emanuele Scaringi e il 12 “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius.

Le proiezioni si interromperanno fino al 6 febbraio, quando la rassegna tornerà con “Tutti lo sanno” di Asghar Farhadi. Poi altri tre appuntamenti per il mese di febbraio: il 13 “L’uomo che uccise Don Chisciotte” di Terry Gillam, il 20 “Il verdetto” di Richard Eyre e il 27 “Una storia senza nome” di Roberto Andò.

Quattro anche le proiezioni di marzo: il 6 “A private war” di Matthew Heineman, il 13 “Le ereditiere” di Marcello Martinessi, il 20 “La donna dello scrittore” di Cristian Petzold e il 27 “Un affare di famiglia” di Hirozaku Kore. Il 3 aprile sarà proiettato “La diseducazione di Cameron Post” di Desiré Akhavan, il 10 “Lontano da qui” di Sara Colangelo e il 17 “In guerra” di Stéphane Brizé. Infine, l’8 maggio, “At eternity’s gate” di Julian Schnabel.

Per info, biglietti e abbonamenti:0789.28773 (cinema Olbia), cinema.tavolara@tiscali.it

