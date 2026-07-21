Avis Olbia e Red Valley ancora insieme: 120 biglietti gratis a chi dona il sangue

Il progetto di Avis Olbia e Red Valley contro l’emergenza sangue.

Avis Olbia rinnova la sua collaborazione con l’organizzazione del Red Valley Festival per spingere a donare il sangue in un territorio caratterizzato da grave carenza. Nasce così “Dona il tuo sangue, prendi il ritmo della solidarietà”, un progetto straordinario di donazioni itineranti. Un’iniziativa nata anni fa grazie al presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile e Luca Usai, patron del Red Valley e che si terrà in quattro tappe nella città. Come negli scorsi appuntamenti, chi dona il sangue entrerà gratis al Red Valley, che si terrà quest’anno dal 13 al 15 agosto. L’obiettivo è uno solo: portare la donazione più vicina ai cittadini, soprattutto ai giovani.

Le tappe del progetto di Avis Olbia e Red Valley per donare il sangue.

Saranno quattro le giornate di raccolta sangue a Olbia. La prima si terrà il 28 luglio, nella Parrocchia San Simplicio. La seconda tappa il 29 luglio alla Parrocchia Sacra Famiglia. La terza tappa sarà il 9 agosto al Delta Center. Ci sarà inoltre una quarta giornata di donazione in via di definizione. L’Avis ha fatto sapere che stanno lavorando per reperire un ulteriore equipaggio sanitario.Tra mille difficoltà logistiche, L’associazione è riuscita a garantire gli equipaggi sanitari dall’AVIS Provinciale di Sassari, grazie alla disponibilità dei colleghi sassaresi. ”Senza di loro non sarebbe stato possibile accogliere un numero così importante di donatori”, fa sapere l’associazione olbiese.

Si punta ai giovani.

Cuore del progetto sono i giovani poiché hanno sempre risposto per primi ad ogni appello, come “Dall’aula al cuore”, che ha movimentato oltre 1.000 studenti. L’Avis Olbia ha ringraziato la generosità della gioventù olbiese: ”Grazie anche per tutte le volte che vi siete presentati in sala donazione e non avete potuto donare, per cause indipendenti dalla vostra volontà”. Per questo motivo il progetto “Dona il tuo sangue, prendi il ritmo della solidarietà” si inserisce benissimo in questo contesto.

Le dichiarazioni.

«Sosteniamo questo progetto fin dal 2022, da quando il Red Valley Festival è arrivato a Olbia, perché crediamo che la musica possa essere anche uno strumento per generare valore per il territorio», dichiara Luca Usai, organizzatore del Red Valley Festival. ”In questi quattro anni abbiamo visto centinaia di persone scegliere di donare il sangue e speriamo che anche quest’anno la risposta sia altrettanto importante. I 120 ingressi omaggio che mettiamo a disposizione sono semplicemente un gesto di ringraziamento verso chi compie un atto di grande generosità e responsabilità civile. Il nostro pubblico è composto da tantissimi giovani e siamo orgogliosi che, ancora una volta, possano dimostrare come la voglia di divertirsi possa andare di pari passo con l’attenzione verso gli altri e il bene della comunità”, ha concluso.

A testimonianza dell’impegno concreto, Luca Usai, donatore iscritto ad Avis Olbia, ha deciso di mettere a disposizione 120 ingressi omaggio alle serate del Red Valley per i donatori. ”Tengo a dirlo con forza e altrettanta chiarezza – dichiara il Presidente Dott. Gavino Felice Murrighile – queste gratuità non rappresentano in alcun modo un ‘do ut des’ per la donazione. Sono solo un altissimo gesto di attenzione e ringraziamento per i nostri ragazzi. Donare è un atto gratuito, chi dona lo sa bene e solo chi non conosce la straordinaria umanità dei donatori può equivocare. Ringraziare i nostri giovani volontari è una gioia straordinaria ed un privilegio che ci piace condividere”.

I ticket omaggio saranno a disposizione dei donatori, rigorosamente in ordine di arrivo, e verranno rilasciati direttamente dall’organizzazione Red Valley su comunicazione di Avis Olbia, che sarà a supporto e assistenza per tutto il progetto.

Come donare.

Per prenotarsi e avere informazioni sulle 4 date è possibile contattare AVIS OLBIA: [email protected] – Via Perù 8, Olbia – Pagine Social AVIS OLBIA Requisiti: avere tra 18 e 65 anni, pesare più di 50kg, stare bene. Il sangue raccolto verrà consegnato alla ASL GALLURA nella speranza che lo conservi con attenzione e ne faccia un uso responsabile.

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