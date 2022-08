Un altro appuntamento a Olbia.

Avis Olbia, dopo il successo dei precedenti due appuntamenti, ha deciso di triplicare l’evento della donazione del sangue dando in palio altri biglietti per il Red Valley Festival. Si terrà domani 3 agosto dalle 8 alle 12.30 alla Capitaneria di Porto dell’Isola Bianca, la prossima ”donazione straordinaria”.

E’ un’altra importante giornata organizzata soprattutto a causa dell’emergenza sangue a Olbia e in Gallura. Il centro trasfusionale, infatti, sta chiamando telefonicamente anche i donatori per invitarli a presentarsi al Giovanni Paolo II. E’ proprio in questo contesto che l’evento di domani è un’occasione ottima, soprattutto dopo il successo delle due precedenti giornate, per raccogliere più sangue possibile.

La Capitaneria di Porto di Olbia si è infatti resa subito disponibile ad accogliere i donatori, mentre l’organizzazione del Red Valley, ha voluto triplicare la raccolta a fianco dell’Avis Olbia, mettendo a disposizione altri biglietti. “Sia chiaro fino in fondo che l’omaggio dei biglietti non rappresenta in alcun modo un “do ut des” – spiega il presidente dell’associazione Gavino Murrighile -. Il nobile gesto della donazione non può essere mai ripagato con nessuna cifra e nessuno dei donatori lo pretenderebbe. Ma noi dell’Avis Olbia adoriamo coccolare e mettere al centro i nostri meravigliosi donatori. È un modo per ringraziarli per l’amore che donano costantemente”.