Le domande per il Reis a Olbia.

L’Assessore alle Politiche Sociali di Olbia, Simonetta Lai, rende noto che dal 24 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022 ore 12 sono aperti i termini per presentare la domanda per il “Reis”, il Reddito di inclusione sociale.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. Il Reis prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva previsto nel “patto d’inclusione” firmato dal destinatario della misura.

Il Reis sarà assegnato alle famiglie non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico ovvero beneficiarie del Reddito di cittadinanza ma di valore inferiore ad 100 euro mensili , eventualmente elevati di ulteriori 100 euro per ogni minore componente il nucleo richiedente. I requisiti di accesso sono definiti all’art 4 dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Olbia.

Il modulo di domanda è disponibile presso :

il sito istituzionale del Comune di Olbia ;

; Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center ( previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 52172)dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle18,00

Servizio Informacittà – Località Molo Brin ( preferibilmente previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 25139) dal lunedì al venerdì alle ore 8,00 alle ore 18,00

– Località Molo Brin ( preferibilmente previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 25139) dal lunedì al venerdì alle ore 8,00 alle ore 18,00 Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00 previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 24800.

Le domande dovranno essere presentate entro i termini, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, tramite raccomandata a/r, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it