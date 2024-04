Prende il via la Remata dei mestieri: la classifica degli equipaggi

La classifica della Remata dei mestieri a Olbia.

Ha preso il via nella sede di viale Isola Bianca la prima gara della Remata dei mestieri, il circuito dedicato ai professionisti della città organizzato dalla Lega navale e che proseguirà con la seconda tappa, detta del Marinaio, il 18 maggio e con la finale il 15 giugno. Otto gli equipaggi iscritti alla Remata di mezzo corso che si sono piazzati come da classifica.

Forze dell’ordine (timoniere Maria La Licata, tempo 2.07’ 47’’); Baristi/ristoratori Golfo Aranci (timoniere Umberto Isoni, tempo 2.07’97’’); Aspo (timoniere Claudio Nieddu, tempo 2.10’53”); Inps (timoniere Serena Lullia , tempo 2.16’31”); Enel (timoniere Claudio Pasella, tempo 2.19’31”); Commercialisti(timoniere Eugenio Degortes, tempo 2.23’32”); Psyco team – Medici psichiatri (timoniere Gian Carlo Campesi, tempo 2.29’72”); Estetiste (timoniere Paolo Mura, tempo 2.29’87”).

Il ricordo di Enrico Errica.

Il ricordo “Per la famiglia della Lega navale questa è la prima gara del Circuito dei mestieri con una assenza importante. Quella del nostro amico, socio e segretario Enrico Errica – è stato detto in apertura -. Oggi lo vogliamo ricordare anche se non è facile ricordare una persona straordinaria come lui. E chi lo ha conosciuto sa bene che è davvero impossibile in pochi minuti raccontare le sue qualità. Di certo possiamo dire che sin dal suo insediamento, insieme al presidente Tore Bassu, Enrico si è impegnato per far ripartire la Remata dei mestieri”.

”Credeva in questa competizione e ha lavorato perché fosse una manifestazione di regole ma fosse anche una competizione in cui divertirsi – prosegue – in cui esercitare i valori dello sport e del mare. Enrico amava il mare come anche questa sede, che aveva visto nascere e crescere ogni giorno. Ogni tanto la guardava e ci diceva: ma quanto è bella! Non a caso, alcune delle fotografie della sede che trovate sui nostri social sono proprio di Enrico. Amava la fotografia e cogliere la nostra casa in tutte le sue sfaccettature: con i colori dell’alba, con i colori rossi del tramonto, con le luci della notte. Noi lo sentiamo ancora qui. Lo vediamo spuntare all’improvviso come era suo solito, con il suo passo leggero e quel sorriso che trasmetteva gioia di vivere e serenità, sempre pronto a regalare a ognuno di noi una parola gentile. Lo vogliamo ricordare con un minuto di silenzio sicuri che lui da lassù ci guarda”.

