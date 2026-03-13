A Olbia torna la Remata della Gioventù: al via la prima gara

La Remata della Gioventù comincia martedì 17 marzo.

Martedì 17 marzo, alle 10, nello specchio acqueo davanti alla sede della Lega Navale di Olbia, in viale Isola Bianca, prende il via la Remata della Gioventù. La manifestazione sportiva quest’anno celebra la 15esima edizione. Al via la prima prova della competizione, la Remata di Mezzo Corso, sfida a cronometro su lancione da 8,5 metri.

Le scuole che partecipano.

La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia con il patrocinio del Comune di Olbia e coinvolge le scuole superiori del territorio. In gara quest’anno ci saranno il Liceo “G.M. Dettori” di Tempio, campione in carica, che partecipa con tre squadre, l’Ipia di Olbia, il Pira di Siniscola, il liceo scientifico Mossa di Olbia, il tecnico Deffenu di Olbia, il liceo Gramsci di Olbia, l’Istituto tecnico “Gavino Pes” di Tempio con due squadre, il liceo Artistico di Olbia.

Come ormai accade da alcune edizioni, saranno gli stessi studenti a timonare i palischermi, affiancati da un tutor istruttore della Lega Navale di Olbia, in un’esperienza che unisce sport, responsabilità e conoscenza del mare. A commentare la gara sarà la giornalista Antonella Brianda, speaker della manifestazione. Al termine della prova sono previste le premiazioni e il pranzo.

Il calendario.

Il calendario della Remata della Gioventù 2026 proseguirà con la Remata del Marinaio, in programma il 15 aprile, mentre la finale si svolgerà il 14 maggio, all’interno della settimana di festeggiamenti dedicati al patrono di Olbia, San Simplicio. Al vincitore della Remata della Gioventù 2026 verrà assegnato il Trofeo Challenger alla squadra vincitrice della Remata della Gioventù. Inoltre il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno le borse di studio messe a disposizione da alcune aziende del territorio, a sostegno del percorso formativo dei ragazzi. La Remata della Gioventù continua così a rappresentare uno degli appuntamenti più significativi della primavera sportiva olbiese, capace di mettere al centro i giovani, il mare e lo spirito di squadra.

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