I bambini spiegano perché restare a casa.

Lui si chiama Fiorenzo Palitta, vive a Olbia e ancora non fa il videomaker. I due protagonisti del video, che spiegano in modo semplice e coinciso perché è necessario stare a casa, invece, sono i suoi figli, Nicolas e Diana, di 9 e 6 anni, che vanno alle elementari.

L’idea di fare il video è nata in seguito all’esigenza di tranquillizzare i bambini sull’emergenza coronavirus. Una volta ricevute le dovute spiegazioni sono stati gli stessi Nicolas e Diana a sentire la necessità di trasmettere a quanta più gente possibile il messaggio di restare in casa

“Con molta semplicità, in questo modo, hanno cercato di esorcizzare le loro paure – spiega Fiorenzo Palitta-. Li ho accontentati e loro si sono prestati a fare gli attori. Tra l’altro sono stati molto bravi ed è stata buona la prima”.

“È importante spiegare a chi non capisce o non vuole capire che questa è una cosa che va fatta. I miei figli hanno voluto responsabilizzare i loro coetanei anche sul fatto che questa non è una vacanza e si deve lavorare anche a casa – conclude Palitta –. Ce la faremo, anche se con grande sacrificio, e presto torneremo alla nostra vita”.

(Visited 95 times, 141 visits today)