Durante il fine settimana la polizia di Olbia ha effettuato diversi controlli in città, soprattutto nelle piazze e nei luoghi della movida cittadina ed altri siti cittadini ritenuti “sensibili” per spaccio e vandalismo, frequentati in particolar modo da giovanissimi.

Nel corso dell’attività, un ragazzo olbiese pur di sottrarsi ai controlli, ha reagito agli agenti. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

