Pioggia di critiche contro Melissa Satta.

Melissa Satta è bellissima e su questo tutti sono d’accordo. O quasi. La showgirl è stata recentemente sommersa di critiche per essersi mostrata senza trucco in un video. Finora pochi sapevano che faccia avesse l’ex Velina, ma lei recentemente ha voluto svelarla per fare un tutorial dove si svela il suo viso al naturale.

La Satta, tramite Vogue Italia, ha mostrato come si fa un trucco naturale. Il video tutorial ha raggiunto un sacco di visualizzazioni, con i complimenti dei fan. Tuttavia, ci sono state anche molte critiche. I commenti sono stati poco gentili contro l’ex Velina, definita mostruosa. “Prima vi ritoccate (quelle dello spettacolo ndr) e poi avete bisogno anche di trucco? Che senso ha”, hanno detto gli haters sui social. Insomma, per la showgirl di Porto Cervo non è certamente un bel periodo. Prima le critiche per la relazione con Matteo Berrettini, dove lei è stata accusata di portare sfortuna, ora le critiche immeritate sul suo aspetto estetico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui