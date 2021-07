I lavori sul lungomare di Olbia.

Proseguono senza sosta i lavori del nuovo lungomare di Olbia. Gli operai hanno già sgomberato l’area sotto il viadotto di via Genova per realizzare una seconda palestra con servizi igienici.

Intanto, anche i lavori per la pista ciclabile e sulla banchina sono già visibili sul lungomare di via Poltu Ezzu, fino al molo Bosazza. Su quella zona, da sempre degradata, sorgerà anche una passeggiata in legno come quella di via Redipuglia. Anche il molo Bosazza sarà completamente riqualificato.

Da domani, infatti, partirà l’ordinanza che modificherà la viabilità per consentire agli operai di poter continuare i lavori che, come suggeriscono le disposizioni, termineranno a gennaio del 2022. Su via Poltu Ezzu, dall’intersezione con via Genova e con via Principe Umberto, è previsto un restringimento della carreggiata. Da via Genova, fino al numero civico, dall’incrocio con via Poltu Ezzu e con la rampa di accesso al ponte, è previsto il divieto di sosta e fermata, al transito dei pedoni e veicoli, su entrambi i lati della strada. Sulla strada interessata dal nuovo cantiere, i limiti di velocità saranno a 20 chilometri orari.

(Visited 194 times, 194 visits today)