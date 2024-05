L’incontro della polizia con gli studenti di Olbia.

Sabato mattina gli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Olbia hanno incontrato gli studenti dell’istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A. Deffenu”.

Durante l’evento sono stati illustrati agli studenti i principi di diritto e le norme che regolano la materia concernente le fattispecie note come “bullismo” e “cyberbullismo” e i correlati pericoli relativi ai body sharning e all’adescamento on line e, più in generale, i rischi derivanti da un uso imprudente dei social media, con particolare riferimento alla condivisione di immagini private.

All’iniziativa, oltre al corpo docente, hanno partecipato circa 100 studenti delle classi prima, seconda e terza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui