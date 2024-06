Il ritorno di Gian Piero Scanu: sarà il braccio della Regione per il Mater Olbia

Al Mater Olbia ritorna Gian Piero Scanu.

Gian Piero Scanu, ex sindaco di Olbia e politico di lunga esperienza, è stato nominato dalla presidente della Regione Alessandra Todde come rappresentante per gestire i rapporti con il Qatar e supervisionare il Mater Olbia Hospital. Scanu presiederà la commissione paritetica, inattiva negli ultimi cinque anni, per assicurare l’attuazione dell’accordo del 2014 con la Qatar Foundation Endowment. Il suo compito è verificare l’implementazione dei programmi medici e di ricerca per trasformare il Mater in un centro di eccellenza e ottenere il riconoscimento di Irccs.

Scanu, che ha seguito il progetto sin dall’inizio, ha ringraziato la presidente per la fiducia e ha promesso di rispettare tutte le condizioni dell’accordo, lavorando per fare del Mater un riferimento nazionale e internazionale. Ricoprirà l’incarico gratuitamente e dovrà scegliere la sua squadra di lavoro. Due settimane fa, Scanu ha visitato il Mater Olbia insieme ad alcuni assessori regionali, segnando un possibile nuovo inizio per l’ospedale.

