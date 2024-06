A Olbia aprono le iscrizioni per le lezioni di orto condiviso

Le lezioni per il corso di orto condiviso partiranno il 27 giugno.

A Olbia aprono le iscrizioni per il corso di orto condiviso. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso Olbia Community Hub in via Perugia e partiranno da giovedì 27 giugno, fino a martedì 1 luglio 2024. Sarà una bella opportunità per imparare tecniche di coltivazione, migliorare la conoscenza delle piante e sviluppare abilità pratiche di giardinaggio.

Il corso, è suddiviso in 3 importanti tematiche. Una riguarda le caratteristiche fisico chimiche dei terreni e lavorazione pre-impianto. Un’alto tema è quello delle varietà coltivate e caratteristiche vegetative e, infine, sulle tecniche colturali.

Si parte giovedì 27 giugo dalle ore 15 alle 17; lunedì 1 luglio alle stesse ore e martedì, sempre dalle 15 alle 17. Per iscriversi bisogna accedere al form on-line disponibile al seguente LINK https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecyNa_k5bgielrsPbPKAqgDfnbqg7juqB-Pa4B1Gs1MIffPw/viewform?edit_requested=true dell’Informacittà con il supporto del personale dedicato.



Le iscrizioni saranno aperte da venerdì 21 giugno fino a mercoledì 26 giugno alle ore 12:00. Al termine delle iscrizioni verrà redatta una graduatoria. Ai partecipanti che frequenteranno l’80% delle ore del corso verrà rilasciata una certificazione che andrà ad attestare la frequenza del corso e la buona riuscita dello stesso tramite la conoscenza delle nozioni proposte nel periodo di erogazione del corso.

Per informazioni è possibile contattare la Portineria scrivendo alla email: info@olbiacommunityhub.it o chiamando al numero di telefono (+39) 3459990314 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui