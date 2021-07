Salmo, Coez e Bob Sinclar: “A Olbia tornano i grandi eventi”

Le parole del sindaco di Olbia.

Mancano poche ore al Water World 2021 a Cala dei Sardi in località Cugnana a Olbia e anche il sindaco Settimo Nizzi da il benvenuto all’evento.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nella nostra città a questa grande manifestazione – commenta il primo cittadino – di sicura attrattiva per i cittadini e per i turisti presenti. L’evento colloca all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione delle attrattive turistiche cittadine, in un momento così particolare per il turismo, in cui si rende necessario porre in essere delle strategie per sostenere e consolidare nel tempo la ripresa della domanda turistica”.

“Con Il Water Word Music Festival torna ad Olbia non solo la grande musica, ma un evento in grado di offrire alla nostra città una vetrina mediatica di livello mondiale. – afferma l’assessore al Turismo Marco Balata – I nomi in programma sono di quelli che farebbero tremare gli spalti di tutto il mondo: Salmo, Coez, Bob Sinclar, Slait, Lazza, Noyz Narcos , DJ 2P e Mamacita. Lo spettacolo, originalissimo nel suo genere, si svolgerà in mezzo al Golfo di Cugnana, grazie ad una macchina organizzativa rodata nei minimi dettagli. È anche grazie a grandi eventi come questo che la nostra destinazione continua la sua crescita nel panorama dell’offerta turistica internazionale. Un grazie particolare allo staff della Marina di Porto Rotondo e della Marina Cala dei Sardi“.

