Salvatore, il cantante di Olbia che sta spopolando su YouTube

Salvatore, il cantante di Olbia.

Fin da piccolo la passione per la musica lo spinge a creare piccoli concerti casalinghi che lo rivedevano protagonista con un pubblico di parenti. Salvatore Saba nasce ad Olbia nel 1997. Dopo gli studi superiori decide di partire nella città della musica, Londra. A seguito di alcune collaborazioni con cantanti noti nel mondo della musica ha deciso di togliere fuori il suo ego, mostrando la sua passione e la sua arte attraverso la musica.

È uscito il 3 novembre 2018 il suo primo singolo che con il video ufficiale. Ad oggi ha toccato le 10.000 views su Vevo e YouTube in una sola settimana. “Time to leave” è il titolo del suo progetto che porta avanti con grande soddisfazione.

Il brano parla di amore in tutte le sue forme, o meglio di un ragazzo che soffre per amore ma che si riprende il tempo per andare via da tutto. Solo questo brano ha sfiorato le 25.000 views su Youtube. Il video ufficiale è stato girato da Blue studio di Paolo Acquaviva, direttore e regista ufficiale. Mentre il brano è stato prodotto da Kaizèn, presso il K studio. La copertina del singolo è curata da Charles Carter.

(Visited 404 times, 424 visits today)