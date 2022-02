L’appello di una donna di Olbia.

Rimandata due volte a casa perché non c’è sangue per l’intervento. E’ quanto denuncia una donna di Olbia, costretta a dover posticipare l’operazione al Mater a causa della carenza di sacche di donatori del gruppo sanguigno 0 negativo.

La paziente si doveva sottoporre a un intervento di chirurgia bariatrica. “Devo perdere peso a causa di alcune patologie alla schiena – spiega Maria Luisa Salis -, quindi è urgente che io mi sottoponga a questa operazione. Il problema è che stamattina mi sono presentata all’ospedale, intorno alle 10, e sono rimasta in attesa fino alle tre meno un quarto per poi sapere che non potevano operarmi perché non c’era sangue”.

Non è la prima volta che l’intervento venga posticipato. “Avrei dovuto operarmi la settimana prima, di martedì – dichiara l’olbiese -, ma mi hanno comunicato la stessa cosa. Mi hanno riferito che hanno purtroppo avuto delle emergenze, per cui il sangue non era più disponibile ma sapevo che alcuni donatori si erano offerti per aiutarmi”.

La donna ha lanciato un appello per aiutarla a trovare donatori, poiché il suo è un gruppo sanguigno raro. “Sono zero negativo, per cui ho bisogno solo del sangue di donatori del mio stesso gruppo sanguigno – afferma Salis -. Purtroppo per me è un intervento importante perché ho una patologia alla colonna vertebrale e a causa del peso rischio di non camminare più. Infatti, successivamente devo subire un ulteriore intervento alla schiena. Ho in casa un figlio disabile e sono davvero molto preoccupata”.