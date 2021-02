Il grande cuore di Olbia risponde presente: la scalinata di San Simplicio si riempie di doni

Successo per la raccolta sulla scalinata di San Simplicio.

Olbia per l’ennesima volta si fa trovare presente all’appuntamento con la solidarietà. Un vero e proprio successo oggi per la giornata di raccolta di beni di prima necessità per la prima infanzia.

L’iniziativa Note di Cuore organizzata dall’associazione Note di Luce – Coro San Simplicio dedicata ai bambini ha raccolto prodotti per prima infanzia, omogenizzati, pappe, biscotti, pastina, tutto quello che può servire all’alimentazione dei bambini delle prime fasce di età. Sin dalla mattina la scalinata di San Simplicio si è riempita in un crescendo di generosità e di doni fino ad arrivare alla sera, quando l’atmosfera sulla scalinata è diventata ancora più magica.

Nei prossimi giorni si farà il conto di tutta la merce raccolta ma quello che è certo è che anche questa volta Olbia non si è risparmiata. Successivamente i doni saranno consegnati alle famiglie bisognose della città.

