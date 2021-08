L’incidente alla periferia di Olbia.

Incidente stradale, poco dopo le 19 di stasera, alla periferia di Olbia. In località Trudda, per cause ancora da accertare, si è registrato il tamponamento di un’auto contro una moto. Nell’impatto sono rimaste ferite 2 persone.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato i feriti nel vicino ospedale. Da una prima valutazione clinica le loro condizioni non sono gravi. Presenti anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli.

(Visited 853 times, 853 visits today)