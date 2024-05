Scontro tra scooter a Olbia, come sta il 17enne

Le condizioni del 17enne di Olbia dopo l’incidente.

Il 17enne coinvolto venerdì notte in un terribile schianto tra motorini a Olbia è stato operato alla testa all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane, che in un primo momento era stato portato dal 118 all’ospedale di Olbia, per via delle gravi lesioni riscontrate, è stato immediatamente trasferito a Sassari in elisoccorso per via delle condizioni disperate, e dopo l’operazione le sue condizioni rimangono gravi, ma stabili.

L’incidente.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto due scooter e altri 3 ragazzi tutti 17enni si Olbia. Potrebbe essersi trattato di una mancata precedenza. Gli altri tre ragazzi hanno riportato lesioni meno gravi e sono stati soccorsi immediatamente anche loro dal personale del 118.

L’incidente è avvenuto in via Fidia, non lontano dal parco Fausto Noce, alle 23 di venerdì.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui