L’incidente a Olbia.

È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 19, in via San Gallo, a Olbia. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma quel che è certo è l’impatto tra lo scooter e una vettura che transitava nella vicinanze.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno accompagnato i feriti, un ragazzino ed una ragazzina, all’ospedale di Nuoro. Impossibile trasportarli nel nosocomio gallurese, visto che il reparto di radiologia è momentaneamente bloccato. Da una prima valutazione clinica, entrambi hanno riportato traumi al ginocchio, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.