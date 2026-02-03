Olbia scopre “L’altra Sardegna” tra archeologia e storia millenaria

L’incontro sull’archeologia a Olbia.

Olbia torna a ospitare un ciclo di incontri dedicati all’archeologia e al patrimonio storico della Sardegna grazie alla collaborazione, giunta al terzo anno, tra Olbia Community Hub e l’Associazione Sardegna Turistica, che anche nel 2026 continuano a proporre appuntamenti culturali alla città.

Se l’immaginario collettivo associa la Sardegna prevalentemente a mare, spiagge e paesaggi naturali, esiste un’altra dimensione dell’isola, più profonda e silenziosa, fatta di antiche costruzioni, civiltà millenarie e vicende storiche che affondano le radici nel tempo. Questo ciclo di conferenze nasce con l’intento di raccontare un territorio modellato dall’uomo per millenni: dai nuragici ai fenici, dai romani al Medioevo, fino alle tradizioni che ancora oggi conservano tracce di quel passato.

Le conferenze intendono accompagnare il pubblico in un percorso attraverso nuraghi, luoghi sacri e miti, alla scoperta di un patrimonio straordinario spesso poco conosciuto, anche dagli stessi abitanti dell’isola. “L’altra Sardegna” si propone di invitare i partecipanti a osservare l’isola da una prospettiva differente, valorizzando una ricchezza culturale unica nel Mediterraneo e un’identità storica che supera i confini delle coste.

Il primo incontro si terrà venerdì 6 febbraio 2026 alle 18, presso la sede dell’Olbia Community Hub in via Perugia 3, con la conferenza “Olbia fenicia e Olbia greca: la nascita della città“. La presentazione sarà a cura dell’archeologo Rubens D’Oriano, con moderazione di Gian Mario Figoni Frau dell’Associazione Sardegna Turistica. Questo appuntamento inaugura un nuovo ciclo di incontri che, sulla scia del format già consolidato negli anni precedenti, vedrà la partecipazione di archeologi e professionisti impegnati nello studio, nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna.

Attraverso narrazioni, ricerche e casi di studio, il ciclo mira a fornire al pubblico strumenti per leggere il territorio con maggiore consapevolezza e approfondimento. Durante la prima conferenza, partendo dalle origini fenicie e greche di Olbia, D’Oriano guiderà i partecipanti alla scoperta delle stratificazioni storiche che hanno contribuito a definire la città e il suo paesaggio, creando un legame tra passato e presente.

Gli incontri successivi, che verranno annunciati nelle prossime settimane, offriranno ulteriori occasioni per approfondire la storia locale, riscoprire luoghi meno noti e visitare alcuni dei siti più significativi che raccontano l’identità culturale della Sardegna. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Olbia Community Hub al numero 345/9990314 o via e-mail all’indirizzo info@olbiacommunityhub.it.

