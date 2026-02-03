Ancora problemi nel collegamento tra Santa Teresa e Bonifacio

Il collegamento tra Santa Teresa e Bonifacio.

Il collegamento marittimo tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio è stato sospeso a causa dei problemi tecnici riscontrati sull’imbarcazione Giraglia della compagnia Moby, ferma in Corsica perché non ha superato i controlli delle autorità francesi. La situazione ha creato preoccupazione tra gli autotrasportatori e gli operatori commerciali che quotidianamente utilizzano la tratta, in quanto nessuna delle navi dislocate – Ichnusa, Bunifazziu e la stessa Giraglia – è attualmente operativa.

Entro la mattinata di oggi dovrebbe completarsi l’iter di controlli e certificazioni sulla Giraglia, che potrebbe così riprendere il servizio convenzionato con la Regione Sardegna. In caso contrario, Moby potrebbe dover richiamare dal cantiere di Livorno la Bunifazziu, attualmente in riparazione.

Il deputato della Lega Dario Giagoni ha definito la situazione “una vergogna annunciata”, denunciando ritardi, cancellazioni e disservizi a danno di imprese e lavoratori che mantengono scambi commerciali fondamentali con la Corsica. Giagoni ha inoltre criticato la Regione, sostenendo che le azioni di vigilanza e programmazione necessarie a prevenire il problema siano risultate insufficienti, definendo inaccettabile che nel 2026 le rotte tra Sardegna e Corsica siano ancora servite da imbarcazioni obsolete.

