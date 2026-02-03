L’omaggio di Arzachena al principe Aga Khan.

A un anno dalla scomparsa del principe Karim Aga Khan IV, figura di rilievo nella storia contemporanea della Sardegna e fondatore della Costa Smeralda, la Giunta Comunale di Arzachena ha deciso di rendere omaggio alla sua memoria intitolando la Piazzetta di Porto Cervo al suo nome. La delibera è stata approvata oggi a Palazzo Ruzittu, segnando un momento significativo per l’intera comunità locale.

L’iniziativa vuole celebrare non solo l’imprenditore illuminato che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo turistico ed economico del territorio, ma anche il leader spirituale impegnato nella promozione del dialogo tra culture e nella diffusione di valori di pace. Una volta completate le autorizzazioni da parte degli enti competenti, il Comune di Arzachena ospiterà una cerimonia commemorativa che si terrà nella Piazzetta recentemente intitolata.

“Arzachena è il Comune della Costa Smeralda, un Comune che con la sua amministrazione e la sua gente vuole commemorare il Principe Karim, cittadino onorario di questo paese, un uomo che ha guardato al nostro territorio con amore e lungimiranza nei suoi progetti imprenditoriali – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Quando il territorio di Monti di Mola era ancora un’aspra distesa di granito e macchia mediterranea, l’Aga Khan capì che la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno, ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi: avrebbe creato non solo una destinazione turistica d’eccellenza, ma tracciato un modello di sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente e dell’identità locale che oggi tutto il mondo ci invidia”.

Il documento ufficiale approvato dalla Giunta sottolinea come Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan abbia fin da giovane mostrato una particolare attenzione verso l’Italia, realizzando numerose iniziative imprenditoriali, tra cui le più significative in Sardegna. La Costa Smeralda, da oltre 60 anni simbolo di sviluppo turistico integrato e apprezzata a livello internazionale, deve la propria fama alla visione e agli interventi dell’Aga Khan. Fu lui a fondare il villaggio di Porto Cervo, il Consorzio Costa Smeralda, lo Yacht Club Costa Smeralda, definendo uno stile unico che ha reso celebre la Sardegna nel mondo.

Tra le altre iniziative, il Principe istituì nel 1963 la compagnia aerea Alisarda, che sarebbe poi diventata Meridiana e successivamente Air Italy, e ricevette numerose onorificenze internazionali, tra cui quella di Sua Altezza reale conferita dalla Regina Elisabetta II nel 1957 e il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferitogli dal presidente Giovanni Leone nel 1977. Già nel 1965, il Comune di Arzachena gli aveva attribuito la cittadinanza onoraria per mano del sindaco Giorgio Filigheddu in una cerimonia in piazza Risorgimento, mentre nel 2011 gli fu conferito il titolo di Sardus Pater dalla Regione Autonoma della Sardegna, riconoscimento destinato a cittadini italiani e stranieri che abbiano dato particolare lustro all’Isola per meriti culturali, sociali o morali.

