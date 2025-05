Viaggio nel tempo a Olbia tra storia e archeologia nuragica

Il viaggio nell’archeologia nuragica a Olbia.

Prosegue con un nuovo ed affascinante appuntamento il ciclo di seminari “Alla scoperta della Sardegna: viaggio tra storia, archeologia e tradizioni”, promosso dall’Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, che intende offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e confronto sui tesori materiali e immateriali dell’isola.

Il prossimo incontro sarà un viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici più profonde della Sardegna e si terrà venerdì 9 maggio, dalle ore 18 alle 20, all’Olbia Community Hub e sarà dedicato ad uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio nuragico: il villaggio – santuario di Romanzesu, sito archeologico situato nei pressi di Bitti, nel cuore della Barbagia.

A guidare il pubblico alla scoperta di questo sito straordinario saranno Fernando Posi e i professionisti della Cooperativa Istelai, attivamente impegnati nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Sardegna. L’incontro sarà moderato da Gian Mario Figoni Frau, voce e volto di Sardegna Turistica.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio dalle ore 18 alle ore 20, presso l’Olbia Community Hub, in via Perugia 3, a Poltu Cuadu. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati, fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il 3459990314 o e-mail info@olbiacommunityhub.it

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui